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Agri Trade Net Projesi

55 dakika önce

Demirköy Belediyesince Agri Trade Net Projesi eğitim çalışmaları başlatıldı.

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Demirköy Belediyesince Agri Trade Net Projesi eğitim çalışmaları başlatıldı.

Karadeniz Havzası Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında Ukrayna'nın Odesa Belediyesi işbirliğinde yürütülen projede, yerel tarımsal üreticilere coğrafi işaret, markalaşma, yöresel ürün mevzuatı, uluslararası pazarlama, hibe destekleri ve uluslararası işbirliği konularında eğitim verildi.

Belediye Başkanı Recep Gün, eğitimin ardından yaptığı konuşmada, Agri Trade Net Projesi'ni önemsediklerini söyledi.

Proje ile yöresel ürünlerin tanıtımı, markalaşma ve uluslararası pazara açılmasını sağlayacaklarını ifade eden Gün, proje için Avrupa Birliği desteğini de aldıklarını kaydetti.

638 bin 264 avro bütçe ile projenin yürütüldüğünü aktaran Gün, projenin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Projeyi Odesa Belediyesinin işbirliğinde sürdürüldüğünü dile getiren Gün, projenin bir yıl sonra sona ereceğini kaydetti.

Karadeniz, Demirköy, Ukrayna, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 04:24 Kaynak: AA
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