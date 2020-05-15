Ağrı TÜBİTAK 4006 projelerinde Türkiye'de 24'üncü oldu - Son Dakika

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğünün desteğiyle TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları tarafından kabul edilen 77 proje ile Ağrı Türkiye genelinde 24'üncü sırada yer alarak büyük başarı gösterdi.



Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğünün desteğiyle il genelindeki okulların hazırladığı 77 proje, Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı koordinesinde düzenlenen Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 4006 Bilim Fuarları Projeleri kapsamında kabul edildi. TÜBİTAK 4006 projelerinde Türkiye geneli 24'üncü sırada yer alan Ağrı, büyük bir başarıya imza attı. Konu hakkında bilgi veren İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, "Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak başvurduğumuz 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarları neticesinde ilimiz, büyük bir başarı göstermiştir. 30 Büyükşehir 51 şehrin katıldığı seçmelerde 77 adet okulumuzun başvurusu kabul edilmiş olup Türkiye genelinde ilimiz 24'üncü sıraya yükselmiştir. Daha önce 4007 projemizin yakaladığı büyük başarının ardından, okul bazında da bu başarıyı perçinlemiş bulunuyoruz. İlçelerimizden merkez 16, Diyadin 7, Doğubayazıt 21, Eleşkirt 2, Hamur 3, Patnos 12 ve Tutak 16 proje olmak üzere başvuruları kabul edilmiştir. Çift haneli rakamlara ulaşan 4 ilçemizin proje sayısı tek başına Türkiye sıralamasında son 10 ili geride bırakmıştır" dedi.



İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, projelerde emeği geçen okul müdürlerine, öğretmenlere ve öğrencilere teşekkürlerini bildirdi. - AĞRI