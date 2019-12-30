Ağrı turizmi için güç birliği toplantısı - Son Dakika

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi öncülüğünde bir araya gelen sivil toplum örgütleri temsilcileri, Ağrı'nın kültürel ve turistik zenginliklerini daha geniş kitlelere tanıtılması için güç birliği yaptı.



2000 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesine kabul edilen tarihi İshak Paşa Sarayı'nın da bulunduğu Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi'nin ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya, İl Başkanı Abbas Aydın, ilçe belediye başkanları, Ağrı'nın önde gelen sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve turizmciler katıldı.



Toplantıda söz alan katılımcılar, Ağrı'nın kültürel ve turistik potansiyelinin attırılmasına yönelik görüşlerini dile getirip, istişarede bulundu. 2020 yılının, 'İshak Paşa Sarayı Yılı' olması için başlattığı kampanya büyük yankı uyandıran, kampanyası hem sosyal medyada hem de basının gündeminde geniş yer bulan Milletvekili Ekrem Çelebi, güç birliği toplantısında yaptığı konuşmada, bölgenin turizm bölgesine dönüşmesi için alt yapının mevcut olduğunu söyledi.



Alaska'daki meteor çukurundan sonra dünyanın en büyük meteor çukurunun Ağrı'da bulunduğunu söyleyen Çelebi, " Ağrı Dağı, Nuh'un Gemisi'nin izi, Meya Mağaraları, kuş cenneti, Balıklıgöl, Kösedağ, Süphan Dağı, Murat Nehri, Diyadin Kanyonu, Küpkıran Kayak Merkezi, termal kaplıcaları ve bölgenin en önemli inanç merkezlerinden olan Ahmed-i Hani Türbesi'yle bölgemiz turizm merkezi olabilir" ifadelerini kullandı.



'Dünyanın ilk kalorifer sisteminin kullanıldığı yer, İshak Paşa Sarayı'



İshak Paşa Sarayı'nda Türk- İslam kültürüyle yoğrulmuş Selçuklu sanatının geleneksel örneklerinin yer aldığını kaydeden Çelebi, dünyanın ilk kalorifer sisteminin kullanıldığı yanını da bu saray olduğunu bildirdi. Yapılacak çevre düzenlemesi ve çalışmalarla ziyaretçi ve turist sayısının artacağını kaydeden Milletvekili Ekrem Çelebi, İshak Paşa Sarayı'na yapmayı planladıkları çalışmaları şöyle sıraladı:



"Turnike sistemi yapılarak, gişenin saray dışına çıkarılması ve giriş-çıkış kontrolünün sağlanması, "Sesli rehberlik sistemi" uygulaması ile saray anlatımının animasyonlu olarak engellilere ve çocuklara izletilmesi, Saray Has Bahçesinin ziyarete açılabilmesi için drenaj çalışmasının yapılarak, bahçenin düzenlenmesi, Sarayın kapalı mekanlarından biri veya birkaçının, o dönemin şartlarına göre canlandırılmasının yapılması ve bu şekli ile ziyarete açılması, İshak Paşa Sarayının önünde, araçların otoparka yönlendirilmesini sağlayan cep durakların ve yaya yolunun yapılması, Yolların ve otoparka bazalt taşı döşenmesi, Aydınlatmalarının yenilenmesi, Yaya yolu ve kaldırım döşemelerinin yapılması, Projede öngörülen İshak Paşa Sarayı ile Ahmed-i Hani Türbesi arasındaki mevcut yolun iyileştirilmesi, Ahmed-i Hani Türbesi civarına bir otopark yapılması"



Çelebi son olarak yapılması planlanan projelerin tamamlanması ile birlikte bölgeye gelecek olan potansiyel ziyaretçi ve turist sayısını artacağını ifade etti. - AĞRI