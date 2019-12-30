Ağrı turizmi için güç birliği toplantısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ağrı turizmi için güç birliği toplantısı - Son Dakika

Ağrı turizmi için güç birliği toplantısı

6 saat önce

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi öncülüğünde bir araya gelen sivil toplum örgütleri temsilcileri, Ağrı'nın kültürel ve turistik zenginliklerini daha geniş kitlelere tanıtılması için güç birliği yaptı.

Ağrı turizmi için güç birliği toplantısı, System.String[]

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi öncülüğünde bir araya gelen sivil toplum örgütleri temsilcileri, Ağrı'nın kültürel ve turistik zenginliklerini daha geniş kitlelere tanıtılması için güç birliği yaptı.


2000 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesine kabul edilen tarihi İshak Paşa Sarayı'nın da bulunduğu Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi'nin ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya, İl Başkanı Abbas Aydın, ilçe belediye başkanları, Ağrı'nın önde gelen sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve turizmciler katıldı.


Toplantıda söz alan katılımcılar, Ağrı'nın kültürel ve turistik potansiyelinin attırılmasına yönelik görüşlerini dile getirip, istişarede bulundu. 2020 yılının, 'İshak Paşa Sarayı Yılı' olması için başlattığı kampanya büyük yankı uyandıran, kampanyası hem sosyal medyada hem de basının gündeminde geniş yer bulan Milletvekili Ekrem Çelebi, güç birliği toplantısında yaptığı konuşmada, bölgenin turizm bölgesine dönüşmesi için alt yapının mevcut olduğunu söyledi.


Alaska'daki meteor çukurundan sonra dünyanın en büyük meteor çukurunun Ağrı'da bulunduğunu söyleyen Çelebi, " Ağrı Dağı, Nuh'un Gemisi'nin izi, Meya Mağaraları, kuş cenneti, Balıklıgöl, Kösedağ, Süphan Dağı, Murat Nehri, Diyadin Kanyonu, Küpkıran Kayak Merkezi, termal kaplıcaları ve bölgenin en önemli inanç merkezlerinden olan Ahmed-i Hani Türbesi'yle bölgemiz turizm merkezi olabilir" ifadelerini kullandı.


'Dünyanın ilk kalorifer sisteminin kullanıldığı yer, İshak Paşa Sarayı'


İshak Paşa Sarayı'nda Türk- İslam kültürüyle yoğrulmuş Selçuklu sanatının geleneksel örneklerinin yer aldığını kaydeden Çelebi, dünyanın ilk kalorifer sisteminin kullanıldığı yanını da bu saray olduğunu bildirdi. Yapılacak çevre düzenlemesi ve çalışmalarla ziyaretçi ve turist sayısının artacağını kaydeden Milletvekili Ekrem Çelebi, İshak Paşa Sarayı'na yapmayı planladıkları çalışmaları şöyle sıraladı:


"Turnike sistemi yapılarak, gişenin saray dışına çıkarılması ve giriş-çıkış kontrolünün sağlanması, "Sesli rehberlik sistemi" uygulaması ile saray anlatımının animasyonlu olarak engellilere ve çocuklara izletilmesi, Saray Has Bahçesinin ziyarete açılabilmesi için drenaj çalışmasının yapılarak, bahçenin düzenlenmesi, Sarayın kapalı mekanlarından biri veya birkaçının, o dönemin şartlarına göre canlandırılmasının yapılması ve bu şekli ile ziyarete açılması, İshak Paşa Sarayının önünde, araçların otoparka yönlendirilmesini sağlayan cep durakların ve yaya yolunun yapılması, Yolların ve otoparka bazalt taşı döşenmesi, Aydınlatmalarının yenilenmesi, Yaya yolu ve kaldırım döşemelerinin yapılması, Projede öngörülen İshak Paşa Sarayı ile Ahmed-i Hani Türbesi arasındaki mevcut yolun iyileştirilmesi, Ahmed-i Hani Türbesi civarına bir otopark yapılması"


Çelebi son olarak yapılması planlanan projelerin tamamlanması ile birlikte bölgeye gelecek olan potansiyel ziyaretçi ve turist sayısını artacağını ifade etti. - AĞRI

Ekrem Çelebi, Milletvekili, AK Parti, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 12:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kar yağışı yurdu esir aldı! Eskişehir ve Konya'nın bazı ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi
Arnavutköy'de cami minaresi fırtınanın etkisiyle sallandı Şaka faciayla bitti! Arkadaşının sevgilisini başından vurdu 10 yıllık eşi tarafından öldüresiye dövülen Elif, yaşadığı korku dolu anları anlattı

Son Dakika Haberleri
18:56 Netanyahu'dan ABD Dışişleri Bakanı'na "Haşdi Şabi" tebriği - Son Dakika
18:55 Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
18:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Dodon'u resmi törenle karşıladı (2) - Son Dakika
18:54 SMA hastalığından ikinci kez bebeklerini kaybetmek istemiyorlar - Son Dakika
18:54 Tokat'ta kaçak kazı ve tarihi eser operasyonlarında 2 kişi yakalandı - Son Dakika
17:52 Arnavutköy'de cami minaresi fırtınanın etkisiyle sallandı - Son Dakika
17:43 Şaka faciayla bitti! Arkadaşının sevgilisini başından vurdu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2019 19:00:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ağrı turizmi için güç birliği toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]