Ağrı Ulu Cami ibadete açıldı

Ağrı'da 2013 yılında temeli atılan Ağrı Ulu Cami, inşaatının tamamlanmasıyla ibadete açıldı.

Kentte 6 yıl önce hayırsever vatandaşların desteğiyle temeli atılan otopark ve çevre düzenlemesi dışında inşaat çalışması tamamlanan Erzurum Caddesi üzerindeki Ağrı Ulu Cami hizmet vermeye başladı.

Vali Süleyman Elban ve İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, kentin en büyük camisi olma özelliği taşıyan ve 4 bin 500 kişi kapasiteli camiyi ziyaret ederek incelemede bulundu.

Yetkililerden camiyle ilgili bilgi alan Elban, daha sonra beraberindekilerle burada ikindi namazını kıldı.