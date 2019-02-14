Ağrı Vali Yardımcısı Sarı'dan Milli Eğitim Müdürü Tekin'e Ziyaret
44 dakika önce
Ağrı Vali Yardımcısı Hidayet Sarı, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin'i ziyaret etti.
Ağrı
Vali Yardımcısı Hidayet Sarı, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin
'i ziyaret etti.
Ağrı Vali Yardımcısı Hidayet Sarı, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin tarafından karşılandı. Vali Yardımcısı Sarı, ziyaretinde İl Milli Eğitim Müdürü Tekin'den kurum hakkında bilgi aldı. İl Milli Eğitim Müdürü Tekin'le bir süre görüşen Vali Yardımcısı Sarı, daha sonra İl Milli Eğitim Müdürlüğünden ayrıldı. - AĞRI
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 04:58 Kaynak: İHA
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