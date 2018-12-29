Ağrı Valiliği 6 Terör Örgütü Mensubunun Tutuklandığını Açıkladı
1 saat önce
Ağrı Valiliği PKK/ KCK Silahlı Terör Örgütü adına faaliyet yürüten 6 kişinin tutuklandığını açıkladı.
Ağrı Valiliği
PKK/ KCK Silahlı Terör Örgütü adına faaliyet yürüten 6 kişinin tutuklandığını açıkladı.
Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
" İl Emniyet Müdürlüğümüzce PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü adına faaliyet yürüten şahısların deşifre edilerek suç unsurlarıyla birlikte yakalanmasına yönelik yapılan operasyonlarda, İl Merkezimizle beraber Doğubayazıt
ve Patnos
ilçelerinde 12 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, şahısların Adli Makamlara sevk edilmesi neticesinde 6 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 6 şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir" - AĞRI
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 10:41 Kaynak: İHA
Karadeniz'de PKK'ya Geçit Yok! Yayla Evleri Didik Didik Arandı
Eğlence Mekanında Hesap Kavgası: 1 Ölü
Polis Kontrolünden Kaçan Otomobil Viyadükten Uçtu: 3 Yaralı
Gözler Münbiç'e Çevrilmişken Şanlıurfa Sınırına Dev Tank Sevkiyatı