Son Dakika Haberleri: Ağrı Valiliği 6 Terör Örgütü Mensubunun Tutuklandığını Açıkladı

Ağrı Valiliği 6 Terör Örgütü Mensubunun Tutuklandığını Açıkladı

1 saat önce

Ağrı Valiliği PKK/ KCK Silahlı Terör Örgütü adına faaliyet yürüten 6 kişinin tutuklandığını açıkladı.

Ağrı Valiliği 6 Terör Örgütü Mensubunun Tutuklandığını Açıkladı, System.String[]
Ağrı Valiliği PKK/ KCK Silahlı Terör Örgütü adına faaliyet yürüten 6 kişinin tutuklandığını açıkladı.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

" İl Emniyet Müdürlüğümüzce PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü adına faaliyet yürüten şahısların deşifre edilerek suç unsurlarıyla birlikte yakalanmasına yönelik yapılan operasyonlarda, İl Merkezimizle beraber Doğubayazıt ve Patnos ilçelerinde 12 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, şahısların Adli Makamlara sevk edilmesi neticesinde 6 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 6 şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir" - AĞRI

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 10:41 Kaynak: İHA

PKK, Ağrı Valiliği, Ağrı, 3. Sayfa
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