Ağrı 'da yaşanan olayla ilgili valilikten yazılı açıklama yapıldı. Sosyal medyadan da paylaşılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kaynak: DHA

Savcı Sayan, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Savcı Sayan: Olayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ağrı'ya gelişiyle ilgisi yok (2) - Son Dakika

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