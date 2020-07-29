Ağrı Valiliği bayram öncesi korona virüse yönelik yeni tedbirler aldı - Son Dakika

Ağrı Valiliği bayram öncesi korona virüse yönelik yeni tedbirler aldı

Ağrı Valisi Osman Varol başkanlığında toplanan Ağrı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu korona virüs tedbirleri kapsamında il genelinde uygulanacak yeni kararlar aldı.

Ağrı Valiliği bayram öncesi korona virüse yönelik yeni tedbirler aldı, System.String[]

Ağrı Valisi Osman Varol başkanlığında toplanan Ağrı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu korona virüs tedbirleri kapsamında il genelinde uygulanacak yeni kararlar aldı.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Ağrı Valisi Dr. Osman Varol başkanlığında bir araya gelerek, il merkezinde ve köylerde gerçekleştirilen düğün, kına, gelin alma, konvoy oluşturma gibi faaliyetlere yönelik yeni tedbirler aldı. Kurban Bayramı nedeniyle oluşacak kalabalıklara yönelikte ek tedbirlerin alındığı toplantıda, toplu olarak mezarlık ziyaretlerinin yapılmamasına ve bireysel olarak gerçekleştirilecek ziyaretlerde maske ve mesafe kuralına uyulması kararı alındı.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İl merkezinde veya köylerde düğünlerin kına, gelin alma, konvoy oluşturma gibi faaliyetlerle iki ile üç güne kadar uzatıldığı, bu düğünlerde başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere alınması gereken tedbirlere yeterince riayet edilmesinin zorlaşacağı ve toplum sağlığının riske atılabileceği, bu nedenlere bağlı olarak Covid-19 salgının kalabalık ortamlardaki hızlı yayılımı göz önünde bulundurulduğunda,

Sabah saatlerinde düğün yapacak vatandaşların 12: 00 ile 14: 00 saatleri arasında, akşam saatlerinde düğün yapacak vatandaşların ise 19: 00 ile 21: 00 saatleri arasında düğünlerini yapmasına, İlimiz genelinde Kurban Bayramı Arifesi ve Kurban Bayramı süresince toplu olarak mezarlık ziyaretlerinin yapılmamasına, bireysel olarak yapılacak mezarlık ziyareti oluşabilecek insan yoğunluğunu azaltmak için mezarlıklara giriş çıkışların ayrı noktalardan yapılarak bu faaliyetler esnasında maske-mesafe ve temizlik şartlarına uyulmasına, İlimiz genelinde toplu düğün ve bayram yemek organizasyonlarının yapılmamasına,

İl merkezi ve köylerde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca gerekli denetimlerin yapılmasına,

Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanması, tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması hususunda

Oy birliği/çokluğu ile karar verilmiş olup, alınan kararların vakit geçirmeden uygulanmasına, toplumu tehdit eden bu unsurların ortadan kaldırılması amacıyla tüm kurumların özverili bir şekilde gerekli işbirliğini göstermesine ve alınan kararların ilgili kurumlara tebliğine karar verilmiştir." - AĞRI

Koronavirüs, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.07.2020 11:20

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ağrı Valiliği bayram öncesi korona virüse yönelik yeni tedbirler aldı - Son Dakika
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