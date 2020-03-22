Ağrı Valiliği Göçmenlerle İlgili Çıkan Haberleri Yalanladı - Son Dakika

Ağrı Valiliği Doğubayazıt ilçesinde göçmenlerin serbestçe yurda giriş yaptığı yönünde çıkan haberleri yalanladı.



Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Bugün bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında İlimiz Doğubayazıt İlçesinde göçmenlerin serbestçe dolaştığıyla ilgili görüntüler paylaşılmıştır. Söz konusu resimlerin bir kısmı değişik tarihlerde çekilmiş resimler olup, bazı resimler ise başka illere ait olup, değişik tarihlerde basın yayın organlarının kullanmış olduğu resimlerdir.



Dolayısıyla konu ile alakalı haber ve paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır." - AĞRI