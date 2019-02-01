Ağrı Valiliği, Kobi'leri Geliştirmek İçin Merkez Kurdu

Ağrı Valiliği İl Özel idaresince KOBİ Geliştirme Merkezi kurulduğu bildirildi.

Ağrı Valiliği İl Özel idaresince KOBİ Geliştirme Merkezi kurulduğu bildirildi.



Valilikten yapılan açıklamada, kentin sosyo-ekonomik gelişimine önemli katkı sağlayacak olan ve 6 fabrika binasından oluşan KOBİ Geliştirme Merkezinin tamamlanan ilk etabının KOBİ adayı olacak üreticilere teslim edildiği ifade edildi.



KOBİ Geliştirme Merkezinde 2'şer trapez saç ve mutfak üretiminin yanı sıra mobilya, okul sırası ve baza, ayakkabı ve asansör üretimi yapılacağına işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"KOBİ Geliştirme Merkezinin 10 yeni iş yerinden oluşan ikinci etabının ihalesi yapılmıştır. Mart ayında inşaata başlanıp haziran ayında tamamlanması planlanmaktadır. Haziranda tamamlanacak iş yerleri 10 yeni KOBİ adayına teslim edilecektir."



KOBİ Geliştirme Merkezi hakkında konuşan Vali Süleyman Elban ise şunları kaydetti:



"Bu proje ile ilimizdeki üreticiler bina ve arsa gibi maliyetlere katlanmadan işlerini geliştirebileceklerdir. KOBİ Geliştirme Merkezinin ilk aşamasında il geneli ve civar illere, ikinci aşamasında bölge illere üretim ve satış yapabilecek KOBİ'ler ortaya çıkacaktır. Böylelikle Ağrı yeni KOBİ'leriyle çok farklı sektörlerde üretim gerçekleştirecek. Üreten ve gelişen bir Ağrı için çalışmalarımız devam etmektedir."

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