Ağrı Valiliği, Tutak'ta 7 köyün karantinaya alındığı ile ilgili haberleri yalanladı - Son Dakika

Ağrı Valiliği, Tutak ilçesinde 7 köyün karantinaya alınması ile alakalı çıkan haberlerin doğruyu yansıtmadığını açıkladı.



Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarından Ağrı ili Tutak ilçesinde 7 köyün Koronavirüs (Covid- 19) nedeniyle karantinada olduğu yer almaktadır. Ne Tutak ilçemizde ne de il Merkezimiz ve diğer ilçelerinde karantinaya alınmış köyümüz bulunmamaktadır." - AĞRI