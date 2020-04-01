Ağrı Valiliği, Tutak'ta 7 köyün karantinaya alındığı ile ilgili haberleri yalanladı - Son Dakika

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Ağrı Valiliği, Tutak'ta 7 köyün karantinaya alındığı ile ilgili haberleri yalanladı
6 saat önce
Ağrı Valiliği, Tutak ilçesinde 7 köyün karantinaya alınması ile alakalı çıkan haberlerin doğruyu yansıtmadığını açıkladı.
Ağrı Valiliği, Tutak ilçesinde 7 köyün karantinaya alınması ile alakalı çıkan haberlerin doğruyu yansıtmadığını açıkladı.
Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarından Ağrı ili Tutak ilçesinde 7 köyün Koronavirüs (Covid- 19) nedeniyle karantinada olduğu yer almaktadır. Ne Tutak ilçemizde ne de il Merkezimiz ve diğer ilçelerinde karantinaya alınmış köyümüz bulunmamaktadır." - AĞRI
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 07:56 Kaynak: İHA
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