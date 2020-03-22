Ağrı Valiliğinden sığınmacıların serbestçe dolaştığı iddiasına yalanlama Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ağrı Valiliğinden sığınmacıların serbestçe dolaştığı iddiasına yalanlama Açıklaması - Son Dakika

Ağrı Valiliğinden sığınmacıların serbestçe dolaştığı iddiasına yalanlama Açıklaması

6 saat önce

Ağrı Valiliği, bazı basın yayın organları ile sosyal medya hesaplarında yer alan ve İran'dan kaçak olarak yurda giren sığınmacıların Doğubayazıt ilçesinde serbestçe dolaştığı iddiasının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Ağrı Valiliğinden sığınmacıların serbestçe dolaştığı iddiasına yalanlama Açıklaması, System.String[]

Ağrı Valiliği, bazı basın yayın organları ile sosyal medya hesaplarında yer alan ve İran'dan kaçak olarak yurda giren sığınmacıların Doğubayazıt ilçesinde serbestçe dolaştığı iddiasının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında Doğubayazıt'a gelen sığınmacıların serbestçe dolaştığına ilişkin görüntüler paylaşıldığı hatırlatıldı.

Bu iddianın doğru olmadığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu resimlerin bir kısmı değişik tarihlerde çekilmiş resimlerdir, bazı resimler ise başka illere ait olup değişik tarihlerde basın yayın organlarınca kullanmış resimlerdir. Dolayısıyla konu ile alakalı haber ve paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır."

Ağrı Valiliği, Doğubeyazıt, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 12:50 Kaynak: AA

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