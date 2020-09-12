Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, Dağlıca Köyü İlköğretim Okulu'nu ziyaret etti, öğrencilere hediye verdi - Son Dakika

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, Dağlıca Köyü İlköğretim Okulu'nu ziyaret etti, öğrencilere hediye verdi

Vali Varol ziyaretleri esnasında köy öğretmenlerinin kendi imkanlarıyla oluşturdukları sebze ve meyve bahçesinde yetişen ürünlerden topladı

AĞRI - Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, Tutak ilçesine bağlı Dağlıca köyü ilkokulunu ziyaret ederek öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol'un Dağlıca Köyü İlköğretim Okulu ziyaretinde karşılamaya Tutak ilçe Kaymakam'ı Ahmet Karaaslan, Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Dağlıca köy halkı, Dağlıca Köyü İlköğretim Okulu öğretmenleri Eren Oruç, Altun Oruç ve okul öğrencileri katıldı. Vali Varol ziyaretleri esnasında öğrencilere çeşitli hediyeler dağıttıktan sonra köy öğretmenlerinin kendi imkanlarıyla oluşturdukları sebze ve meyve bahçesinde yetişen ürünlerden de topladı.

Vali Varol örnek çalışmlarından dolayı köy öğretmenleri Eren Oruç ve Altun Oruç'u tebrik ettikten sonra Dağlıca Köyü İlköğretim Okulu'nda incelemelerde bulunarak öğretmenlerin yetiştirdikleri organik ürünler hakkında öğretmenlerden bilgi aldı.

Okul ziyareti sırasında Dağlıca Köyü sakinleri ile de bir araya gelen Varol, köy halkının sorun ve taleplerini dinledikten sonra günün anısına fotoğraf çekimi ile ziyaretini sonlandırdı.