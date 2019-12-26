Ağrı Valisi Elban, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ağrı Valisi Elban, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

Ağrı Valisi Elban, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Ağrı Valisi Süleyman Elban, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında oy verdi.

Ağrı Valisi Elban, AA'nın

Ağrı Valisi Süleyman Elban, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında oy verdi.

AA Erzurum Bölge Müdürü Tuncay Bekar'dan yarışma hakkında bilgi alan Elban, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi.

"Haber" kategorisinde Bülent Ersöz'ün "Yavuz'un Akdeniz'e yolculuğu" fotoğrafını seçen Elban, yaşamda Adsız Günebakan'ın "Kırmızı sezon", sporda ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğrafına oy kullandı.

Fotoğrafları çok beğendiğini ve hepsinin birbirinden güzel olduğunu ifade eden Elban, şunları belirtti:

"Millilerden asker selamı, fotoğrafı sadece bizim sportif başarımızı gösteren bir fotoğraf değil, millet olarak bir bütün olduğumuzu, her şart altında, her ne iş yaparsak yapalım askeri, sporcusu, devlet başkanı, sıradan vatandaşı, iş adamı ve memuruyla herkesin kenetlendiğini özetle gösteren ve dünyaya da 'Biz buradayız' diyen bir fotoğraf. 'Yavuz'un Akdeniz'e yolculuğu' fotoğrafında iki resim iç içe geçmiş. Biri Çanakkale'nin sembolü, bir tanesi de son dönemlerde bizim ikinci bağımsızlığımızın sembollerinden biri haline gelen Yavuz Gemisi. Çünkü biz bununla dünyaya, hür, bağımsız ve dimdik ayakta olduğumuzu gösteriyoruz."

Elban, fotoğraflarda emeği geçenlere teşekkür etti.

Bölge Müdürü Tuncay Bekar, ziyaret sonunda Elban'a, AA muhabirlerince çekilen ve Türk bayrağını konu alan fotoğraf ile Türkiye'nin çeşitli kentlerindeki tarihi ve doğal güzelliklerin drone ile çekilen görsellerinin yer aldığı AA yayınlarından "Gökyüzünden Türkiye" kitabını takdim etti.

Elban'da, Bekar'a, Nuh'un Gemisi'nin temsili maketini hediye etti.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 10:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Rabia Naz'ın ölüm nedeni otopside belli oldu
Tunceli'de koruma altındaki yaban keçisini kaçak avcılar vurdu Son dakika: AYM, Wikipedia'nın erişime engellenmesini hak ihlali saydı Libya İçişleri Bakanı'ndan açıklama: Türkiye'den asker isteyeceğiz

Son Dakika Haberleri
16:40 DEAŞ'ın Irak Telafer sözde emiri hakim karşısında - Son Dakika
16:40 Bodrum kıyıları mercek altında - Son Dakika
16:35 Aralık ayında sokak hayvanları için denize girdiler - Son Dakika
16:35 Erzurum Akif'i unutmadı - Son Dakika
16:35 Ordu Valiliği, Eurodesk'te - Son Dakika
16:26 Rabia Naz'ın ölüm nedeni otopside belli oldu - Son Dakika
15:41 Tunceli'de koruma altındaki yaban keçisini kaçak avcılar vurdu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2019 16:41:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ağrı Valisi Elban, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]