Ağrı Valisi Elban, AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut'u ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ağrı Valisi Elban, AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut'u ziyaret etti - Son Dakika

Ağrı Valisi Elban, AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut'u ziyaret etti

6 saat önce

Ağrı Valisi Süleyman Elban, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut'u ziyaret etti.

Ağrı Valisi Elban, AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut'u ziyaret etti, System.String[]

Ağrı Valisi Süleyman Elban, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut'u ziyaret etti.


Vali Elban tarafından gerçekleştirilen nezaket ziyaretinde, üniversitenin mevcut durumu, gelecek planlamaları ve 2019-2020 eğitim-öğretim döneminde öğrencilere yönelik yapılacak çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.


Prof. Dr. Karabulut, nezaket ziyaretinden ve üniversiteye verdiği destekten dolayı Vali Elban'a teşekkür ettiğini söyledi. - AĞRI

Süleyman Elban, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 05:02 Kaynak: İHA
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