Ağrı Valisi Elban'dan Ağrı'nın kurtuluş yıldönümü mesajı - Son Dakika

Ağrı Valisi Süleyman Elban, Ağrı'nın kurtuluşunun 102. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı.



Vali Süleyman Elban yayınladığı mesajda, "Serhat şehrimiz Ağrı'mızın düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümünü kutlamanın heyecanını ve coşkusunu yaşıyoruz. Düşman işgali altında yaşlısı, genci, kadını ve erkeğiyle çok zor şartlarda büyük bir kahramanlık gösterilerek kutsal vatan topraklarının bağımsızlığı için kahramanca mücadele ederken, şehitlik ve gazilik mertebesine ulaşan Ağrılı şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle, şükranla ve minnetle yad ediyoruz.



Türk milleti, tarih boyunca sürekli hür ve bağımsız olarak yaşamış, ne pahasına olursa olsun bağımsızlığından asla vazgeçmemiştir. Milletimize bu mücadele ruhunu veren en önemli unsur; istiklale ve bağımsızlığa duyduğu özlem ve vatan için şehit olma arzusudur. Ağrı'mız da bu ruh ile bağımsızlığını kazanmıştır. Bu duygu ve düşüncelerle, Ağrı'mızın düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yılını kutluyor, vatanı uğuruna fedakarca savaşan tüm şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi ise saygı ve minnetle anıyorum" dedi. - AĞRI