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Ağrı Valisi Elban'dan Rektör Karabulut'a ziyaret

1 saat önce

Ağrı Valisi Süleyman Elban, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut'u Ziyaret EttiVali Elban gerçekleştirdiği ziyarette, fiziki, sosyal, kültürel gelişimini her geçen gün artıran üniversitenin gelişiminin kentin gelişimine ve değişimine olumlu katkı...

Ağrı Valisi Elban'dan Rektör Karabulut'a ziyaret, System.String[]

Ağrı Valisi Süleyman Elban, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut'u Ziyaret Etti


Vali Elban gerçekleştirdiği ziyarette, fiziki, sosyal, kültürel gelişimini her geçen gün artıran üniversitenin gelişiminin kentin gelişimine ve değişimine olumlu katkı sağlamaya devam edeceğini söyledi.


AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut ise Vali Elban'a Üniversitenin mevcut durumu, gelecek planlamaları ve 2019-2020 eğitim-öğretim döneminde öğrencilere yönelik yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi. - AĞRI

Süleyman Elban, Rektör, Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 04:02 Kaynak: İHA
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