Ağrı Valisi Elban'dan Vali Pehlivan'a Ziyaret

Ağrı Valisi Süleyman Elban Vali Ali Hamza Pehlivan'ı ziyaret etti.

Ağrı Valisi Süleyman Elban Vali Ali Hamza Pehlivan'ı ziyaret etti.



Vali Elban ile eşi Hanımefendi İrem Beyza Elban, Bayburt Valiliği'ne gelişlerinde Vali Pehlivan ile eşi Hanımefendi Yıldız Pehlivan tarafından karşılandı. Karşılamanın ardından şeref defterini imzalayan Vali Elban daha sonra Vali Pehlivan ile Valilik makamına geçerek bir süre sohbette bulundu.



Vali Pehlivan çeşitli konularda bilgi alışverişinde bulunduğu Vali Elban ile Hanımefendi Elban'a ziyaretleri dolayısıyla teşekkürlerini iletti. Vali Elban ise misafirperverlikleri dolayısıyla Vali Pehlivan'a Hanımefendi Pehlivan'a teşekkür etti.



"Milletvekili Fetani Battal Vali Ali Hamza Pehlivan'ı ziyaret etti"



AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal, Vali Ali Hamza Pehlivan'ı ziyaret etti.



Ziyaret vesilesiyle İlimizle ilgili yatırımlar ile çeşitli konular hakkında karşılıklı bilgi ve görüş alışverişinde bulunuldu, devam etmekte olan ve planlanan yatırımlara ilişkin değerlendirmeler yapıldı.



Ziyarette AK Parti İl Başkanı Hacı Ali Polat, Belediye Başkan Adayı Fatih Yumak ve Arpalı Belediye Başkan Adayı Abdurrahman Polattimur da yer aldı. - BAYBURT

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