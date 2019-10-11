Ağrı Valisi Elban Eleşkirt'ti ziyaret etti

Ağrı Valisi Süleyman Elban, Eleşkirt ilçesini ziyaret ederek bazı yatırımları inceledi.

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