Son Dakika Haberleri: Ağrı Valisi Elban Eleşkirt'ti ziyaret etti
Son Dakika Güncel Ağrı Valisi Elban Eleşkirt'ti ziyaret etti

Ağrı Valisi Elban Eleşkirt'ti ziyaret etti

1 saat önce

Ağrı Valisi Süleyman Elban, Eleşkirt ilçesini ziyaret ederek bazı yatırımları inceledi.

Ağrı Valisi Elban Eleşkirt'ti ziyaret etti, System.String[]

Ağrı Valisi Süleyman Elban, Eleşkirt ilçesini ziyaret ederek bazı yatırımları inceledi.

Cengiz Topel Ortaokulunu ziyaret eden Vali Elban, "Kodla Ağrı" projesi kapsamında okulda oluşturulan robotik kodlama sınıfını gezdi.

Burada öğrencilerle bir süre sohbet eden Elban'a proje koordinatörleri bilgi verdi.

Elban, daha sonra çarşı merkezini ziyaret ederek vatandaşlarla çay içti.

Ziyaretlerde Vali Elban'a, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, Eleşkirt Kaymakamı Gülhani Ozan Sarı, Belediye Başkanı Ramazan Yakut, Emniyet Amiri Recep Kartal, AK Parti İlçe Başkanı Ergün Tenekeci, Yücekapı Belediye Başkanı Nurettin Öztürk ile kurum müdürleri eşlik etti.

Süleyman Elban, Eleşkirt, Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 09:16 Kaynak: AA
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