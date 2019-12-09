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Ağrı Valisi Elban İl Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret etti

7 saat önce

Ağrı Valisi Süleyman Elban, İl Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret etti.

Ağrı Valisi Elban İl Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret etti, System.String[]

Ağrı Valisi Süleyman Elban, İl Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret etti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret eden Elban'ı, müdürlük binası kapısında Vali Yardımcısı Yusuf Cıbır, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin ve kurum yöneticileri karşıladı.

Elban, Tekin ile makamında yaptığı kısa görüşmenin ardından kurumun toplantı salonuna geçti.

Tekin, burada okul-öğretmen-aile işbirliği, öğretmen ve öğrencilerin motivasyonunu artırmaya yönelik çalışmalar, sosyal ve kültürel etkinlikler, eğitim kalitesini yükseltmeye katkı sağlamak için uygulanan ve devam eden projeler hakkında Elban'a brifing verdi.

Elban da brifing ardından Tekin'i yapılan çalışmalardan dolayı tebrik ederek, başarılı çalışmaların katlanarak artmasını temenni etti.

Süleyman Elban, Faruk Tekin, Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 01:26 Kaynak: AA
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