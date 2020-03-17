Ağrı Valisi Elban'ın 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler Günü mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ağrı Valisi Elban'ın 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler Günü mesajı - Son Dakika

Ağrı Valisi Elban'ın 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler Günü mesajı

6 saat önce

Ağrı Valisi Süleyman Elban, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ağrı Valisi Elban'ın 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler Günü mesajı, System.String[]

Ağrı Valisi Süleyman Elban, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Elban, mesajında, Çanakkale Zaferi'nin tarih boyunca bağımsızlık, hürriyet ve vatan sevgisi uğruna savaşmaktan çekinmeyen Türk milletinin sarsılmaz birlik ve beraberliğinin en güçlü nişanesi olduğunu belirtti.

Zaferin, tarihten silinmek istenen bir milletin, bütün imkansızlıklara rağmen vatanını korumak için verdiği milli mücadelenin destanı olduğunu aktaran Elban, şunları kaydetti:

"Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasına zemin hazırlayan ve aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin de temellerinin atıldığı bu şanlı zafer, Türk Milletinin bağımsızlık yolunda fedakarlığının, inancı uğrunda şehadet kararlılığının kanıtıdır. Verdiğimiz şehitlerin ulvi kanlarıyla çizilen tarihimizin en yüce şeref ve gurur tablolarından birisi olan Çanakkale Zaferi, alınması gereken derslerle doludur. Ecdadımızın canları pahasına koruduğu bu vatan, bize bırakılmış bir miras değil, muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkartarak gelecek nesillere aktarılacak en kutsal emanettir. Bugün huzur ve güven içerisinde yaşadığımız bu topraklarda bizlere düşen görev, her türlü hile ve tuzağa rağmen kardeşçe bir ve beraber yaşama arzumuzu, vatanımızı ve bağımsızlığımızı 105. yıl önceki aynı kararlı irade ile korumaktır."

Çanakkale Zaferi, Süleyman Elban, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 04:28 Kaynak: AA
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