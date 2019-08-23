Son Dakika Haberleri: Ağrı Valisi Elban, YKS'de başarılı olan öğrencileri kabul etti
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Ağrı Valisi Elban, YKS'de başarılı olan öğrencileri kabul etti

1 saat önce

Ağrı Valisi Süleyman Elban, "Artık Ağrı'nın olumlu birçok çalışmayla eğitim alanında da Türkiye'de çok iyi yerlere gelmiş, herkesin gıpta ile baktığı bir il olacağını düşünüyor, buna yürekten inanıyorum.

Ağrı Valisi Elban, YKS'de başarılı olan öğrencileri kabul etti, System.String[]

Ağrı Valisi Süleyman Elban, "Artık Ağrı'nın olumlu birçok çalışmayla eğitim alanında da Türkiye'de çok iyi yerlere gelmiş, herkesin gıpta ile baktığı bir il olacağını düşünüyor, buna yürekten inanıyorum." dedi.

Vali Elban, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin ve okul idarecileri ile YKS'de başarılı olup Türkiye'nin önemli üniversitelerine yerleşen öğrencileri makamında ağırladı.


Elban, Ağrı'nın son yıllarda eğitimdeki başarısının artmasından mutlu olduğunu ifade ederek, bu yıl Türkiye'nin sayılı üniversitelerine 19 tıp, 8 diş hekimliği, 27 hukuk, 5 eczacılık, 6 mimarlık ve 15 mühendislik öğrencisi kazandırdıklarını söyledi.

Başarının verildiğini tek yönlü, tek taraflı olmadığına, milli eğitim müdürlüğü, okul idaresi, öğrenci, öğretmen ve velilerin inanmasıyla mükemmel sonuçlandığına dikkati çeken Elban, "Ben hem ilin valisi hem de bu ilde çocuğu okuyan bir velisiyim. Bu çocukların da benim kendi çocuklarımdan bir farkları yok. Kendilerinden sonra gelecek, kendilerinden küçük kardeşlerine de örnek oldular." diye konuştu.

Elban, öğrencilerin elde ettiği başarılarla kendilerinden sonra gelecek öğrencilere de başarabilme inancını aşılayacağına inandığını vurgulayarak, "Artık Ağrı'nın olumlu birçok çalışmayla eğitim alanında da Türkiye'de çok iyi yerlere gelmiş, herkesin gıpta ile baktığı bir il olacağını düşünüyor, buna yürekten inanıyorum." dedi.

YKS'de 534 puan alarak il birincisi olan Muhammed Yusuf Şimşek ise Türkiye genelinde 699'uncu olduğu için mutluluk duyduğunu aktardı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Türkiye, Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 10:46 Kaynak: AA
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