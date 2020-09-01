Ağrı Valisi Osman Varol, öğrencilerle buluştu - Son Dakika

Ağrı Valisi Valisi Osman Varol, Murat Kız Yatılı Bölge Ortaokulu'nu ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Okulda incelemelerde bulunan Vali Varol, EBA'ya erişimi olmayan öğrenciler için tasarlanan Gezici EBA Destek Aracında incelemelerde bulunarak online dersler hakkında İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin'den bilgi aldı.

Ardından kodlama atölyesini ziyaret eden Vali Varol, çeşitli nedenlerden uzaktan eğitim sürecini takip edemeyen öğrencilerin eğitim görmeleri için hazırlanmış merkezde, öğrencilerle ders dinledi.

Vali Varol, burada yaptığı konuşmada, pandemi nedeniyle herkes için yeni bir tecrübe olan 'yeni normal' denilen süreçten geçtiklerini söyledi.

Yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olması temennisinde bulunan Varol, şöyle konuştu:

"Yeni eğitim öğretim yılına bugüne kadar eğitime haklı olarak yaptığımız tüm yatırımların karşılığını gördüğümüz, teknolojik olanaklarımızı kullanarak başlıyoruz. Devletimizin sağladığı fiziksel ve teknolojik olanaklarla, milli eğitim teşkilatımızın siz değerli mensuplarının gücünü birleştirerek yeni çağa çocuklarımızı hazırlıyoruz. Devletimizin tedbirleri, sizlerin gayreti ile bu süreci başarı ile atlatacağımızdan hiç şüphem yok."