Vali Osman Varol şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi - Son Dakika
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Vali Osman Varol şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi

15.07.2022 15:41

Ağrı Valisi Osman Varol, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit aileleri ve gazilerle yemekte bir araya geldi.

Ağrı Valisi Osman Varol, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit aileleri ve gazilerle yemekte bir araya geldi.

Vali Varol, 15 Temmuz'un milletin adını tarihe altın harflerle yazdırdığı çok önemli bir gün olduğunu söyledi.

Milletin dünyada birçok millet ve toplumun karşılaşmadığı sorunlarla karşılaştığını ve bunun üstesinden geldiğini ifade eden Varol, şöyle konuştu:

"6 yıl önce bugün yıl dönümünü andığımız 15 Temmuz, tamamen yabancı güçlerin kontrolünde olan çok profesyonel örgütlü bir yapının, bizim kurum ve kuruluşlarımızın tamamına yıllardır sızması sonrasında silahlı kuvvetlerimizin sahip olduğu imkanları ve olanakları kullanarak ülkeyi ve yönetimini ele geçirmeye çalıştıkları bir tecrübedir. Bakın bir akşam herkes evinde otururken, ortada hiçbir gerilim veya savaş hali yokken birden böyle bir şey ortaya çıkıyor. İnsanlarımız çok kısa süre içerisinde inanılmaz tekli bir reaksiyon gösteriyor. Bizim insanımız, inandığı bir liderin arkasında birlik içerisinde vatanını, milletini ve namusunu korumak için ölüme de gider."

Varol, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı sonrası olayın ne olduğunun anlaşılmasıyla herkesin sokaklara döküldüğünü anımsattı.

Milletin, elinde profesyonel bir ordunun araç, gereç ve silahlarına sahip bir örgütlü yapının karşısına sadece göğsü ve alnıyla dikildiğini aktaran Varol, şunları kaydetti:

"Millet, imanın getirdiği, ülkesine olan inancı, vatanına olan bağımlılığı ve bayrağa olan bağlığının getirdiği o kararlılıkla kolay bir şekilde o profesyonel yapıyı alt üst etti. Bu da dünyada ilk olan bir şey. Dünya literatürüne Türk milleti olarak çok önemli bir şey kattık. Halk istemedikten sonra o halka rağmen hiçbir şey başaramazsınız. 15 Temmuz, dünyaya bunu göstermiş, bunu ortaya koymuş ve kanıtlamış çok önemli bir olaydır. Bundan sonra böyle şeyler düşünecek insanların bu düşünceleri birkaç kez hesap etmelerini gerektiren bir olaydır. Bazı ülkelerin de kendi karşılaştıkları sıkıntılarda 'Türklerin 15 Temmuz gecesi yaptığı gibi yapalım' diyerek örnek aldıkları bir olaydır."

Yemeğin ardından Vali Varol, Belediye Başkanı Savcı Sayan ile şehit aileleri ve gazilerle sohbet etti.

Duayla sona eren programa, 12. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Vekili Topçu Albay Serhat Kasalak, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İsmail Sıkı, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen ve Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Faruk Kaya da katıldı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vali Osman Varol şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi - Son Dakika

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