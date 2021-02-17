Ağrı Valisi Osman Varol Türkiye-İran sınır hattını inceledi Açıklaması - Son Dakika

Ağrı Valisi Osman Varol Türkiye-İran sınır hattını inceledi Açıklaması

17.02.2021 17:15
Ağrı Valisi Osman Varol Türkiye-İran sınır hattını inceledi Açıklaması, System.String[]

Ağrı Valisi Osman Varol, Türkiye-İran sınır hattında incelemelerde bulundu, karakollardaki Mehmetçik ile bir araya geldi.

Ağrı Valisi Osman Varol, Türkiye- İran sınır hattında incelemelerde bulundu, karakollardaki Mehmetçik ile bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Doğubayazıt ilçesine giden Varol, ilk olarak Türkiye-İran sınırında, sınır güvenliğini sağlayan Şehit Piyade Er Haşim Türkoğlu Hudut Takım Karakolunu ziyaret etti.

Burada yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldıktan sona Kartal Üs Bölgesine geçen Varol, gözetleme kuleleri, aydınlatma ve kameralarla donatılan sınır duvarını inceledi.

Sınır hattındaki karakolları ziyaret ederek Mehmetçik ile bir araya gelen Varol, 1. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı, 5. Hudut Alay Komutanlığına bağlı Gökay Hudut Taburunda sınır hattını da inceleyerek Sınır Fiziki Güvenlik Sistemi hakkında bilgi aldı.

Buradan Sultantop Hudut Takım Karakoluna geçen Varol, 21 Ağustos 1993'de terör örgütü PKK tarafından düzenlenen saldırı sonucunda şehit olan 18 Mehmetçiğin bulunduğu şehitlikte dua etti.

Vali Varol, sınır duvarı sayesinde terör, kaçakçılık ve yasa dışı geçişlerde ciddi oranda düşüş yaşandığını belirtti.

Ziyaretlerde Vali Varol'a, 1. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Yücel Özel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mehmet Çimen, Doğubayazıt Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar ve İl Emniyet Müdürü Nihat Özen'de eşlik etti.

Mehmetçik, Türkiye, Ağrı, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ağrı Valisi Osman Varol Türkiye-İran sınır hattını inceledi Açıklaması - Son Dakika


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