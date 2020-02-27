Ağrı Valiliği tarafından 2 gün sürecek "KodlAğrı Tanıtım ve Çalıştay Programı" kapsamında kente gelen çeşitli meslek gruplarından oluşan 28 kişilik ekip, teksiltkent ve Bilim Sanat Merkezini (BİLSEM) ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

BİLSEM'de öğrencilerin yapmış olduğu projeleri inceleyen ekip, çalıştay programının ilk gününde bir otelde Vali Süleyman Elban ile bir araya geldi.

Elban, kişi başına düşen gelir bakımından son 4-5 yıldır Ağrı'nın son sırada olduğunu ve geçen yıla kadar da sağlıkta 80. sırada olduklarını söyledi.

Eğitimde önemli bir mesafe kat ettiklerini belirten Vali Elban, şöyle konuştu:

"Bazı veriler açısından maalesef Ağrı son sıralarda. Ancak eğitimde yapılan çalışmalarla birlikte geçen yıl 6 sıra ilerledik ve 75. sıraya yükseldik. Bu sene hedefimiz ilk 50'ler 40 olursa sürpriz olmaz çünkü çok yoğun çalışmalar var. Sağlıkta 77. sıraya geldik. Gelirde inşallah dönüşüm birkaç sene içerisinde olur diye tahmin ediyorum. Ekonomide bir canlanma belirtisi var. Kodlama bizim eğitim alanındaki amiral gemimiz, bizim ufkumuz. Başarı hikayemizin en öndeki örneği. Böyle olumsuz görülen şartlar içerisinde Türkiye çapında çok olumlu ve güzel bir örnek olduğunu düşünüyoruz."

Elban, kodlama eğitiminin donanımlı insan yetiştirmeyle ilgili yaptıkları çalışmanın bir parçası olduğunu ifade ederek, "Kodlamayla ilgili çocuklarımıza 'iyi bir hukukçu olun, iyi bir hukuk yazılımı yapın, iyi bir doktor olun ama yazılımdan anlayın, yani herhangi bir mesleği yapın bu işi de öğrenin, futbol oynar gibi, yüzme sporuyla uğraşır gibi bağlama ve keman çalar gibi öğrenin' diyoruz." dedi.

"KodlAğrı" projesinin 2017 yılında kasım ayında başladığını, daha önce Ağrı'da kodlama eğitimi olmadığını ve il genelindeki 165 bin öğrencinin tamamının kodlama eğitimi aldığını aktaran Vali Elban, şunları kaydetti:

"Artık biz bunu dahada geliştirmeyi düşünüyoruz. Geliştirirken sadece okullardaki herhangi bir eğitimle devam ettirmek istemiyoruz. Aynı zamanda bu işin farklı alanlarda da uzmanlaşmak ve biz Türkiye'deki sizler gibi bu sektörün öncüleriyle iş birliği yapmak istiyoruz. Geçen yıl objektif olarak gördük. LGS sınavında matematik ve fen bilgisi dersinde 4 net olan il ortalaması geçen yıl 5.75 oldu. Tabi ki öğretmen arkadaşlarımızın, milli eğitimdeki arkadaşlarımızın çok ciddi çabaları var. Huzurlarınızda teşekkürde ediyorum ama bunda kodlamadaki o analitik düşünmenin ve ona göre çözümleme yapmanın çok ciddi bir katkısı olduğunu düşünüyoruz."

Yapılan munumlarla sona eren çalıştayın ilk gününde düzenlenen programa, vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Öncel ili çok sayıda davetli katıldı.