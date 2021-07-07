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Son dakika... Ağrı Valisi Varol: "157 çiftçimiz 15 bin hayvan alarak ilimize kazandırmış oldu" - Son Dakika

Son dakika... Ağrı Valisi Varol: "157 çiftçimiz 15 bin hayvan alarak ilimize kazandırmış oldu"

07.07.2021 19:02

Edinilen son dakika haberine göre Ağrı Valisi Varol: "157 çiftçimiz 15 bin hayvan alarak ilimize kazandırmış oldu" Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, valilik koordinesinde hayata geçirilen "5 Yılda 750 Bin Koyun" projesi kapsamında koyunlarına kavuşan çiftçileri Dönerdere Köyü Yaylası'nda ziyaret etti.

Ağrı Valisi Varol: "157 çiftçimiz 15 bin hayvan alarak ilimize kazandırmış oldu"

AĞRI - Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, valilik koordinesinde hayata geçirilen "5 Yılda 750 Bin Koyun" projesi kapsamında koyunlarına kavuşan çiftçileri Dönerdere Köyü Yaylası'nda ziyaret etti.

Birinci etabı tamamlanan ve yapılan 3 bin 217 başvurudan 252 kredi başvurusunun kabul edildiği ve şimdiye kadar 157 çiftçiye toplam 15 bin koyunun tedarik edildiği projenin sonuçlarını yerinde inceleyen Vali Varol, Dönerdere köyünde projeden yararlanan 7 çiftçiyle yaylada sohbet ederek projeden yararlanma süreçleri ve proje kapsamında aldıkları koyunların durumuna ilişkin bilgi aldı.

Projeye vatandaşların yoğun ilgisinin, projenin ilk etabının sonucunda tedarik edilen koyunların ilimizin bereketli topraklarıyla buluştuğunu görmenin ve çiftçilerimizin memnuniyetinin kendilerini çok mutlu ettiğini belirten Vali Varol, " Ağrı hayvancılığım ülkemizdeki başkentlerinden olan şehirlerden bir tanesi. Bu kapsamda 5 Yılda 750 Bin Koyun projesini hayata geçirdik. Bu proje ciddi bir biçimde başarılı olarak devam ediyor. Bugün burada projemizden istifade eden 7 tane çiftçimizle bir araya geldik. Bu sene kısmi bir kuraklığa rağmen şu ana kadar 157 çiftçimiz 15 bin hayvan alarak ilimize kazandırmış oldu. Zaten ciddi bir hayvan varlığına sahibiz. Bizim bütün derdimiz ve gayemiz, sahip olduğumuz otlakları, meraları ve hayvancılık potansiyelini maksimum düzeyde kullanabilmek." İfadelerine yer verdi.

Daha sonra vatandaşlarla sohbet eden Vali Dr. Osman Varol, tarım ve hayvancılıkla gelişeceğini ve bunu çiftçilerle beraber gerçekleştireceklerini ifade etti.

Ardından havaların ısınmasıyla başlatılan küçükbaş hayvanların kırkma işlemini izleyen Vali Varol, vatandaşların koyun kırkma isteğini geri çevirmeyerek eline aldığı makasla koyun kırktı.

Ziyaretinde Vali Dr. Osman Varol'a, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mehmet Çimen, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, İl Tarım ve Orman Müdürü Kenan Engin, muhtarlar ve basın mensupları eşlik etti.

Son dakika... Ağrı Valisi Varol: 157 çiftçimiz 15 bin hayvan alarak ilimize kazandırmış oldu
Son dakika... Ağrı Valisi Varol: 157 çiftçimiz 15 bin hayvan alarak ilimize kazandırmış oldu
Son dakika... Ağrı Valisi Varol: 157 çiftçimiz 15 bin hayvan alarak ilimize kazandırmış oldu
Son dakika... Ağrı Valisi Varol: 157 çiftçimiz 15 bin hayvan alarak ilimize kazandırmış oldu
Son dakika... Ağrı Valisi Varol: 157 çiftçimiz 15 bin hayvan alarak ilimize kazandırmış oldu
Son dakika... Ağrı Valisi Varol: 157 çiftçimiz 15 bin hayvan alarak ilimize kazandırmış oldu

Osman Varol, Tarım, Kredi, Ağrı, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Son dakika... Ağrı Valisi Varol: '157 çiftçimiz 15 bin hayvan alarak ilimize kazandırmış oldu' - Son Dakika


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