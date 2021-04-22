Ağrı Valisi Varol Ağrı Dağı eteklerinde Mehmetçikle iftar yaptı - Son Dakika

Ağrı Valisi Osman Varol, Doğubayazıt ilçesinde Ağrı Dağı eteklerinde bulunan Yaygınyurt Üs Bölgesi'nde Mehmetçikle iftarda bir araya geldi.

Vali Varol, Belediye Başkanı Savcı Sayan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mehmet Çimen, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen ve Doğubayazıt Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar ile Yaygınyurt Üs Bölgesi'ni ziyaret etti.

Bölgede incelemelerde bulunan Varol ve beraberindekiler, yaşam kulesi ve yürütülen çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Mehmetçikle iftar yapan Varol, kahraman askerlerle aynı sofrayı paylaşmaktan büyük memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Vali Varol, sohbet ettiği Mehmetçiğe kazasız, belasız, hayırlı ve başarılı görevler temennisinde bulundu.