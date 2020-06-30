Ağrı Valisi Varol basın mensuplarıyla bir araya geldi - Son Dakika

Ağrı Valisi Osman Varol, kentte faaliyet gösteren ulusal ve yerel basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi.

Bir restoranda basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya gelen Vali Varol, yaptığı konuşmada basının sosyal hayata katkısı olduğuna inanan biri olduğunu söyledi.

Vali Varol, turizm, eğitim, tarım ve hayvancılık alanlarında Ağrı'nın hak ettiği yere ulaştıracak çeşitli proje fikirlerinin olduğunu ve bu konularda basından katkı beklediğini sözlerine ekledi.

Basın mensuplarının Varol'a kentteki projelerle ilgili soru sormasıyla devam eden program, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.