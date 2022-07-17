Vali Varol, bir zamanlar terörle anılan Balık Gölü'nde su sporu yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

Vali Varol, bir zamanlar terörle anılan Balık Gölü'nde su sporu yaptı

17.07.2022 15:47

Ağrı Valisi Osman Varol, Taşlıçay ilçesinde geçmişte terörle anılan ve güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla huzurun sağlandığı Balık Gölü'nde, jetski ve botla gezdi.

Ağrı Valisi Osman Varol, Taşlıçay ilçesinde geçmişte terörle anılan ve güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla huzurun sağlandığı Balık Gölü'nde, jetski ve botla gezdi.

Vali Osman Varol ve Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ağrı Valiliği, Taşlıçay Belediyesi, Kaymakamlık ve Serhat Kalkınma Ajansının (SERKA) destekleriyle Balık Gölü'nde yapılan yaz festivalinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Vali Varol, bir zamanlar terörle anılan ve güvenlik güçlerinin başarılı çalışmalarıyla huzurlu hale gelen 2 bin 241 metre yüksekliğinde bulunan, Türkiye'nin en yüksek rakımlı gölünde jetski ve botla gezinti yaptı.

Vali Varol'a, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Trabzon Milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu, Belediye Başkanı Savcı Sayan ve İl Emniyet Müdürü Nihat Özen de eşlik etti.

Vali Varol'un gölde yaptığı su sporları etkinliği, Anadolu Ajansı (AA) ekibince dron ile görüntülendi.

Vali Osman Varol, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Balık Gölü'nün hem yaz hem kış için çok önemli bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Balık Gölü'nde suyla ilgili her türlü sportif aktivitenin yapılabileceğini belirten Varol, şunları kaydetti:

"Arkamızda gördüğünüz gibi vatandaşlarımız tekneler ve jetskilerle gezebiliyor. Aynı şekilde arkadaşlarımız flyboard gösterisi yapıyor. Vatandaşlarımız piknik yapıp eğleniyorlar. Buralar belirli bir süre önce başka şeylerle anılan topraklardı. Buralara vatandaşların çıkması çok kolay değildi. Ülkemizde Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ve İçişleri Bakanlığımızın liderliğinde yürüttüğümüz inanılmaz güvenlik çalışmalarıyla bugün burası gördüğünüz gibi vatandaşlarımızın istifade edebildiği tam bir doğa cenneti haline geldi. Bu potansiyeli daha da fazla hayata geçirebilmek için yatırım planlarımız da var. Burada hem günübirlik tesisler hem konaklama tesislerinin inşasıyla ilgili çok ciddi girişimlerimiz var. Buraya hevesli olan Ağrılı yatırıcılarımız da var."

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Köseoğlu da Balık Gölü'nü çok beğendiğini ve çok önemli bir turizm potansiyeli olduğunu anlattı.

Belediye Başkanı Sayan ise daha önce çok farklı anılan bu bölgede huzurun sağlanmasıyla festivaller yapıldığını ve bunun çok önemli olduğunu ifade etti.

Balık Gölü'nde yapılan 2 günlük festival, flyboard gösterisi, teknelerle gezinti, yerel sanatçıların konseri ve çeşitli etkinliklerle tamamlandı.

YORUMLAR
500
Vali Osman Varol şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi Vali Osman Varol şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi Van Gölü'nde dev Türk bayrağı dalgalandı Van Gölü'nde dev Türk bayrağı dalgalandı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vali Varol, bir zamanlar terörle anılan Balık Gölü'nde su sporu yaptı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:04 "Suriyelilerin misafirliği bitmiştir" diyen Mustafa Sandal, emniyetten arandığını açıkladı: Olayın takipçisi olduklarını ilettiler
15:52 Kabus devam ediyor! Balıkesir'de de orman yangını başladı
15:48 Ebrar Karakurt'tan milli maçta "voleybolda eşitliğe" vurgu yapan hamle! Giydiği forma olay oldu...
15:41 İTÜ'de görev alacak yabancı uyruklu misafir öğretim görevlileri sosyal medyada gündem oldu
15:38 Ardahan Belediye Başkanı'ndan "Engelli yolu ne olacak?" diyen vatandaşa skandal cevap: Her yer bitti engelli yolu mu kaldı?
15:17 Ağrı'da husumetli akrabaların kavgasında kan döküldü: 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
15:14 Pençe- Kilit Operasyonu'ndan acı haber: Kahraman Mehmetçik Selahattin Taşkın şehit düştü
15:09 Fener'den ayrılan De Colo'dan olay sözler: Orası çok karışıktı, her yıl koç ve ekibi değişiyordu
15:06 Trakya'da çekirge ve tırtıl alarmı! Marmara'ya doğru ilerliyorlar...
14:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çevirmeni için "hanım kız" ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu: Hanım kız hitabının bile ne anlamı geldiğini unutmuşlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2022 16:27:01. #1.11#
SON DAKİKA: Vali Varol, bir zamanlar terörle anılan Balık Gölü'nde su sporu yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement