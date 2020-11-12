Vali Varol: "Bu kış Ağrı Dağı'na resmi tırmanışı başlatıyoruz" - Son Dakika

Vali Varol: "Bu kış Ağrı Dağı'na resmi tırmanışı başlatıyoruz"

12.11.2020 14:45

Ağrı Valisi Osman Varol, doğa ve adrenalin tutkunlarının gözdesi Ağrı Dağı'nın bu yılın aralık ayında resmi tırmanışa açılacağını bildirdi.

Ağrı Valisi Osman Varol, doğa ve adrenalin tutkunlarının gözdesi Ağrı Dağı'nın bu yılın aralık ayında resmi tırmanışa açılacağını bildirdi.

Vali Varol, İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) yerleşkesindeki konukevinde düzenlenen programda, Valilik koordinesinde yürütülen ve yapılması planlanan projelerle ilgili gazetecilere bilgi verdi.

Ağrı'nın tarım ve hayvancılık açısından çok önemli bir konumda olduğunu belirten Varol, bu çerçevede Gıdakent Projesi'ni hayata geçireceklerini söyledi.

Varol, Ağrı Dağı ile çevresinin kültür, turizm ve spor anlamında bütünlükçü bir yaklaşımla ele alınarak ortaya bir master planı konulması gerektiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Ağrı Dağı'nda özellikle tırmanış, yani dağa yakın yapılabilecek etkinliklerle ilgili sıkıntımız var. Onu da hızlı bir biçimde çözme noktasına doğru gidiyoruz. Bu master planla ilgili de Doğu Anadolu Kalkınma Ajansımız (DAKA) ciddi kaynak ayırarak bu işle ilgili bizim inisiyatifimizde ve yönetimimizde çalışmaya başladı."

Dağın tanıtıma ihtiyacının olmadığını, zaten herkes tarafından bilindiğini anlatan Varol, İçişleri Bakanlığı ve Kayak Federasyonunca Ağrı Dağı'na gönderilen ekiplerin de bölgenin kayak tesisi yapımına uygun olup olmadığıyla ilgili teknik çalışma yaptığını aktardı.

Varol, Ağrı Dağı'nda ana etkinliklerin dağcılık ve doğa yürüyüşü olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu kış Ağrı Dağı'na resmi tırmanışı başlatıyoruz. Millet zaten kaçak çıkıyor, 'çıkmayın' diye uyarıp ikaz ediyoruz. Kayak Federasyonu ile görüştük, arkadaşlarımız da planlamalarını yapıyor. Gününü tam belirlemedik ama ilk tırmanışı aralık ayı içerisinde yapacağız. Belki biz de tırmanışın tamamına katılamayabiliriz ama bir kısmına katılacağız. Federasyon ile iş birliği halinde normal bütün resmi izinleri ve prosedürleri alınmış vaziyette bir kış tırmanışı yapacağız. Yaz tırmanışını şimdilik değerlendiriyoruz, biraz daha vakit olabilir."

"Ağrı Dağı'na yıllardır resmi ve izinli tırmanış yok"

Ağrı Dağı'nın güzellikleri ile gündeme gelmesi gerektiğinin altını çizen Varol, şöyle konuştu:

"Yıllardır Ağrı Dağı'na resmi ve izinli tırmanış yok. Biz bununla ilgili tedbirleri alırız. Kış tırmanışı olması belirli şeyleri bizim adımıza kolaylaştırıyor. Tedbiri kolaylaştırıyor. Ağrı Dağı'nda kış tırmanışı yapılacak olması tecrübesiz ve acemilerin gelip sorunla karşılaşmasının önüne geçecek. Bir yerden başlayacağız. Kış döneminde 3 ay boyunca ayda 2 tırmanış yaptırsak 6 veya 8 grubu resmi olarak oraya çıkarırız. Federasyonumuzun da söylediği gibi profesyonel olup hasretle oraya çıkmayı bekleyen ciddi sayıda dağcı arkadaş var."

Programa, Vali Yardımcısı Ahmet Vezir Baycar, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdür Vekili Hamza Açık ve basın mensupları katıldı.

Vali Varol: Bu kış Ağrı Dağı'na resmi tırmanışı başlatıyoruz
Vali Varol: Bu kış Ağrı Dağı'na resmi tırmanışı başlatıyoruz
Vali Varol: Bu kış Ağrı Dağı'na resmi tırmanışı başlatıyoruz
Vali Varol: Bu kış Ağrı Dağı'na resmi tırmanışı başlatıyoruz

Ağrı Dağı, Valilik, Kayak, Ağrı, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Vali Varol: 'Bu kış Ağrı Dağı'na resmi tırmanışı başlatıyoruz' - Son Dakika


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