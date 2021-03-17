Ağrı Valisi Varol, Burçin Uysal Öğretmenevinde incelemelerde bulundu - Son Dakika

Ağrı Valisi Varol, Burçin Uysal Öğretmenevinde incelemelerde bulundu
17.03.2021 14:21
Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, yapımı tamamlanan Burçin Uysal Öğretmenevinde incelemelerde bulundu.
Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, yapımı tamamlanan Burçin Uysal Öğretmenevinde incelemelerde bulundu.
Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin ile birlikte, Doğubayazıt Ortadirek İlkokulunda görevi sırasında okulda çıkan yangında öğrencisini kurtarmak isterken şehit olan Öğretmen Burçin Uysal'ın isminin verildiği Öğretmenevinde incelemelerde bulundu. Yapımı tamamlanan ve kısa süre içerisinde hizmete açılması beklenen Burçin Uysal Öğretmenevinde incelemelerde bulunarak, bilgi alan Vali Varol, Öğretmenevinin modern şekilde inşa edildiğini belirterek Ağrı'ya hayırlı olması temennisinde bulundu. - AĞRI
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