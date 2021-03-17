Ağrı Valisi Varol'dan "Kovid-19 tedbirlerindeki gevşeme sıkı önlemleri geri getirebilir" uyarısı Açıklaması - Son Dakika

Ağrı Valisi Varol'dan "Kovid-19 tedbirlerindeki gevşeme sıkı önlemleri geri getirebilir" uyarısı Açıklaması

17.03.2021 11:05
Ağrı Valisi Varol'dan

Ağrı Valisi Osman Varol, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerindeki gevşemenin daha sıkı önlemleri geri getirebileceğini bildirdi.

Ağrı Valisi Osman Varol, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerindeki gevşemenin daha sıkı önlemleri geri getirebileceğini bildirdi.

Ağrı'da, İçişleri Bakanlığının ülke genelinde Kovid-19 ile mücadele kapsamında başlattığı "Dinamik Denetim Süreci" dolayısıyla kent genelinde ekiplerin denetimleri sürüyor.

İl merkezinde Vali Osman Varol, ilçelerde ise kaymakamlıklar koordinesinde kontrollü normalleşme sürecinde devam eden denetimler ile vaka sayılarının en az seviyelere düşürülmesine çalışılıyor.

Kent, 100 binde görülen Kovid-19 vaka sayılarına göre bir önceki haftaya kıyasla vaka sayıları azalan iller arasında yer alıyor.

Vali Osman Varol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 sürecinin en başından bu yana toplumla olan iletişim ve diyaloglarına çok önem verdiklerini söyledi.

Devletin aldığı tedbirlerle salgının üstesinden gelineceğine dair toplumda güven hissi oluşturmaya çalıştıklarını vurgulayan Varol, "Bu iletişimi çok kısa zamanda oluşturabildiğimizi düşünüyorum. Kamu kurum ve kuruluşlarımız çok sistemli planlı şekilde çalışmalarını gerçekleştirdi ama diğer taraftan bu işin yalnız başına başarılı olması mümkün değil. Vatandaşlarımızın da bizim aldığımız tedbirlere çok iyi karşılık verdiğini düşünüyorum. Zaten bu uyum meydana geldiğinde de yavaş yavaş salgın dönemindeki o yoğunluğu kontrol altına aldık. Düşük riskli iller kategorisinde yer aldık. Bu çok önemli ve kıymetlidir. Şu an salgınla ilgili tedbirlerin en alt düzeyde uygulandığı iller arasındayız."

Vali Varol, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da denetimlilerin çok kararlı şekilde devam edeceğini ve süreçle ilgili vatandaşların bilincini canlı tutmak zorunda olduklarını anlattı.

"Denetimler cezalandırıcı değil eğiticidir"

Dinamik Denetim Süreci ile il genelinde denetimlerin devam ettiğini anlatan Varol, şunları kaydetti:

"Bu denetimler kesinlikle cezalandırıcı denetimler değildir. Bunlar tamamen rehberlik edici ve eğitici denetimlerdir. Ama buna rağmen toplumun tamamının yaşam standardını düşüren ve toplumun tamamını sıkıntıya sokan, bu pandemiyi dikkate almayıp bizim verdiğimiz hak ve özgürlükleri suiistimal edenler ve kurallara uymayanlar varsa bunlar için de her zaman cezai uygulamalar olacak. Denetimlerin ana amacı rehberlik edici ve eğitici çalışmalar yapmaktır."

"Vatandaş devletine güvenip kurallara uyuyor"

Salgın süresince kamu kurumlarının disiplinli çalışması ve vatandaşların devletine güvenerek alınan tedbirlere elinden geldiğince uyduğunu kaydeden Varol, şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Kamu tarafında arkadaşlarımız çok fedakarca çalıştılar, bunu kesinlikle kabul etmemiz lazım. Onlara minnettarız her platformda bunu dile getiriyoruz ama bir taraftan baktığımızda bu bizim işimiz ve biz bunu yapmak durumundayız. Burada en büyük teşekkürü de Ağrı halkı hak ediyor. Bizim aldığımız tedbirler ve uyarılara çok dikkat ettiler, büyük bir işbirliği gösterdiler. Bu işbirliği de bizi bugün geldiğimiz noktaya getirdi."

Salgının dinamik bir süreç olduğunu ve değişkenlik gösterdiğini aktaran Varol, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bizim aynı şekilde ve ciddiyette tedbirleri sürdürmemiz lazım. Bu tedbirlerdeki en ufak bir gevşeme ve vatandaşlarımızın konuya bakışındaki en ufak bir gevşeme yarın bir üst gruba geçmek veya 2 üst gruba geçip ve daha sıkı tedbirleri tekrar döndürmek olur. Bundan da halkın tamamı negatif etkilenecek. Buna izin vermeyelim. Bulunduğumuz konum iyi, aynı ciddiyetle biz kamu tarafında çalışmalarımızı sürdürelim halkımız da bugüne kadar olduğu gibi bize güvensin ve kurallara riayet etsinler. Bu şekilde bu süreci atlatalım."

Osman Varol, Kamu, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ağrı Valisi Varol'dan 'Kovid-19 tedbirlerindeki gevşeme sıkı önlemleri geri getirebilir' uyarısı Açıklaması - Son Dakika


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