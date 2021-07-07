Ağrı Valisi Varol, devlet desteğiyle koyun sahibi olan çiftçileri yaylada ziyaret etti - Son Dakika

Ağrı Valisi Osman Varol, Valilik koordinasyonunda tarım ve hayvancılığın yaygınlaştırılması amacıyla hayata geçirilen "5 Yılda 750 Bin Koyun Projesi" kapsamında koyun sahibi olan çiftçilerle yaylada bir araya geldi.

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mehmet Çimen, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, Tarım ve Orman İl Müdürü Kenan Engin ile Dönerdere Köyü Yaylası'na giden Vali Varol, buradaki çiftçilerle görüşerek proje kapsamında verilen hayvanların durumuna ilişkin bilgi aldı.

Çiftçilerin yayladaki çadırlarını da ziyaret eden Varol, bir süre koyun kırktı, çocuklara oyuncak hediye etti.

Vali Varol, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Ağrı'nın Türkiye'de hayvancılığın yapıldığı çok önemli iller arasında yer aldığını söyledi.

Kentteki hayvan potansiyeli ve varlığını artırmak amacıyla çalışmalarına devam ettiklerini belirten Varol, şöyle konuştu:

"Bu kapsamda 5 Yılda 750 Bin Koyun Projesi'ni hayata geçirmiştik. Bu proje devletimizin, Ziraat Bankasının ve Maliye Bakanlığının çok ciddi destekleriyle başarılı olarak yürütülüyor. Projeden destek alan 7 çiftçimizle yaylada bir araya geldik. Genel olarak projenin gidişatı iyi. Bu sene kuraklık nedeniyle ot ve otlak bulmaktaki sıkıntıya rağmen şu ana kadar 157 çiftçimiz 15 bin hayvan alarak ilimize kazandırmış oldu. Zaten ciddi bir hayvan varlığına sahibiz. Bizim bütün derdimiz ve gayemiz, sahip olduğumuz otlakları, meraları ve hayvancılık potansiyelini maksimum düzeyde kullanabilmek."

Vali Varol, çözüm odaklı çalıştıklarını ve vatandaşların her türlü sorununa karşı ellerinden geleni yaptıklarını dile getirerek, "Küçükbaş hayvan varlığımızı çok kısa vadelerde önce belki 2 milyon, daha sonrasında da daha yüksek rakamlara ulaştırmak istiyoruz." dedi.

Çiftçiler de Vali Varol'a desteklerinden ötürü teşekkür etti.