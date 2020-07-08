Ağrı Valisi Varol Diyadin kaplıcalarını inceledi - Son Dakika

Ağrı Valisi Varol Diyadin kaplıcalarını inceledi

Ağrı Valisi Osman Varol, Diyadin ilçesindeki kaplıcalar ve jeotermal su kaynaklarını inceledi.

Ağrı Valisi Osman Varol, Diyadin ilçesindeki kaplıcalar ve jeotermal su kaynaklarını inceledi.

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Varol, Diyadin'de yer alan ve kalsiyum, sülfür, magnezyum, kükürt, bikarbonat ve demir açısından zengin olan kaplıcalar ile jeotermal sular hakkında Kaymakamı Hasan Doğan'dan bilgi aldı.

Doğan, bölgede son yıllarda yapılan yatırımlarla sayıları artan kaplıcaların turizm potansiyeli, konaklama imkanları ve ziyaretçi yoğunluğu hakkında Varol'a bilgi aktardı.

Varol, ziyareti sırasında çocuklar ile hatıra fotoğrafı çektirip çeşitli incelemeler sonrası ilçeden ayrıldı.

Ziyarette, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cemil Lütfi Özkul ve İl Emniyet Müdürü Nihat Özen de Varol'a eşlik etti.

Hasan Doğan, Diyadin, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 14:09 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ağrı Valisi Varol Diyadin kaplıcalarını inceledi - Son Dakika
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