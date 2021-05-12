Ağrı Valisi Varol Engelliler Haftası'nda aileleri ziyaret etti - Son Dakika

Ağrı Valisi Osman Varol, Engelliler Haftası kapsamında 2 aileyi ziyaret ederek engelli çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Vali Varol, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında Çetin ve Aydın ailelerini ziyaret ederek, engelli çocuklarıyla ilgili bilgi aldı.

Ailelerle sohbet ederek taleplerini dinleyen Vali Varol, çocuklara çeşitli hediyelerde bulundu.

Ailelerin Engelliler Haftasını kutlayan Varol, devletin her zaman engelliler ve ailelerinin yanında olduğunu belirterek, engellileri topluma kazandırmak, sorunlarına uygun çözümler üretip yaşam düzeylerini gelişen dünya şartlarına göre biçimlendirmek amacıyla çalışmaların yürütüldüğünü söyledi.

Vali Varol'a ziyaretlerinde, Vali Yardımcısı Ramazan Cankaloğlu da eşlik etti.