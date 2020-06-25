Ağrı Valisi Varol kentteki Geri Gönderme Merkezini ziyaret etti - Son Dakika

Ağrı Valisi Varol kentteki Geri Gönderme Merkezini ziyaret etti
Ağrı Valisi Osman Varol, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı Geri Gönderme Merkezini ziyaret ettiMerkezi ziyaretinde söz konusu kurumun müdür vekili Yasin Aksoy ve kurum personelince karşılanan Varol, vize ihlalinde bulunan ya da suça karışan yabancıların sınır dışı edilinceye kadar...
Ağrı Valisi Osman Varol, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı Geri Gönderme Merkezini ziyaret etti
Merkezi ziyaretinde söz konusu kurumun müdür vekili Yasin Aksoy ve kurum personelince karşılanan Varol, vize ihlalinde bulunan ya da suça karışan yabancıların sınır dışı edilinceye kadar barınmalarının sağlandığı merkezde incelemelerde bulundu.
Çalışmalar hakkında Aksoy'dan bilgi alan Varol, kurum personeliyle çalışma toplantısı gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 06:07 Kaynak: AA
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