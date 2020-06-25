Ağrı Valisi Varol kentteki Geri Gönderme Merkezini ziyaret etti - Son Dakika

Ağrı Valisi Osman Varol, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı Geri Gönderme Merkezini ziyaret etti

Merkezi ziyaretinde söz konusu kurumun müdür vekili Yasin Aksoy ve kurum personelince karşılanan Varol, vize ihlalinde bulunan ya da suça karışan yabancıların sınır dışı edilinceye kadar barınmalarının sağlandığı merkezde incelemelerde bulundu.

Çalışmalar hakkında Aksoy'dan bilgi alan Varol, kurum personeliyle çalışma toplantısı gerçekleştirdi.