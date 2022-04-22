Ağrı Valisi Varol, koltuğunu ilkokul öğrencisine devretti - Son Dakika

Ağrı Valisi Osman Varol, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu temsili olarak ilkokul öğrencisine devretti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, öğretmen ve beraberindeki öğrenciler, Vali Varol'u makamında ziyaret etti.

Öğrencilerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlayan Vali Varol, temsili olarak makam koltuğunu Şeref Saraçoğlu İlkokulu öğrencisi Rabia Zehra Aydın'a devretti.

Makam koltuğuna oturan Aydın, Vali Varol'a teşekkür ederek, "Yine arkadaşlarım adına tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, barış, mutluluk ve neşe dolu günler diliyorum." ifadesini kullandı.

Temsili olarak valilik koltuğuna oturan Aydın, Vali Yardımcısı İbrahim Şenkon, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen ve Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Çalgan'ı telefonla aradı.

İlkokul öğrencisi Aydın, Vali Yardımcısı Şenkon'a okulun çevre düzenlemesinin yapılması, İl Emniyet Müdürü Özen'e okulların çevresinde alınan güvenlik önlemlerinin arttırılması, Gençlik ve Spor İl Müdürü Çalgan'a ise Şeref Saraçoğlu İlkokuluna kapalı spor salonu yapılması noktasında ilgili kurumlarla iş birliği yapılması talimatlarını vererek talimatlar hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesini istedi.

Vali Varol, öğrencilere çeşitli hediyeler vererek bayramlarını kutladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Kökrek de Akşemsettin İlkokulu öğrencilerini makamında kabul ederek temsil olarak koltuğunu ilkokul öğrencisi Eda Nur Bozkurt'a bıraktı

Öğrencilerle yakından ilgilen ve tablet hediye eden Kökrek, daha sonra öğrencileri makam aracıyla okullarına gönderdi.

Öğrenciler okullarında, öğretmenleri tarafından karşılandı.