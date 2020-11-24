Ağrı Valisi Varol, milletvekili Çelebi ve Sayan'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı - Son Dakika

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi ve Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolaysıyla mesaj yayımladı.

Vali Varol, mesajında, büyük fedakarlık göstererek vatan sevgisini çocuklara aşılayan, çağın gerektirdiği bilgi düzeyine ulaştıran öğretmenlere armağan edilen bu anlamlı günü idrak etmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Öğretmenliğin ülkeye ve yeni nesillere adanmış bir hayatı ifade ettiğini belirten Varol, şunları kaydetti:

"Öğretmenlik bilgi, tecrübe ve irfanla çocuklarımızı, gençlerimizi geleceğe hazırlama mesleğidir. Ülkemizin geleceği olarak gördüğümüz sevgili çocuklarımızı hızla değişen dünyaya ayak uydurabilecek şekilde bilgili ve donanımlı bireyler olarak yetiştirmek için gayret gösteren öğretmenlerimiz, eğitim öğretim sistemimizin temel yapı taşları, istikbalimizin de mimarlarıdır. Bu duygularla, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e 'Başöğretmenlik' unvanının verildiği bu anlamlı günde, vatanımızın dört bir yanında, her türlü şartta mesleğini hakkıyla ifa etmeye çalışan, fedakar öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü yürekten kutluyor, istikbalimizi imar eden eğitim neferlerimizin emeğini ve coşkusunu paylaşarak sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

Milletvekili Çelebi ise mesajında, öğretmenlerin anne ve babadan sonra çocukların hayatına dokunan kişilerin başında geldiğini belirterek, şu ifadelere yer verdi:

"Öğretmenler, geçmişini iyi bilerek geleceğe güvenle bakan, insana ve emeğe saygılı, iyi ahlaklı, milli ve manevi değerlerini bilen, araştıran, okuyan, düşünen ve üreten bireyler olarak istikbalimizin teminatı genç nesillerimizi yetiştirmekte, bireyi ve dolayısıyla toplumu biçimlendiren saygın bir mesleğin temsilcileri olarak, manevi hazzı hiçbir meslekte bulunmayan bir gönül uğraşı yapmaktadır. Gönüllerimizde müstesna bir yerleri olan öğretmenlerimiz, sadece Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e başöğretmenlik unvanının verildiği bu onurlu günde değil her gün her şeyin en iyisini hak etmektedir." dedi.

Belediye Başkanı Sayan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminde de öğretmenlerin gerek uzaktan, gerekse yüz yüze eğitim vererek özveriyle çalıştıklarını kaydetti.

Herkesin öğretmenlere şükran borcu olduğunu aktaran Sayan, "İnsan yetiştirmek, aynı zamanda bir medeniyet ve kültür inşasıdır. Karanlığa aydınlık olacak çocuklarımızın, gençlerimizin gelişiminde sonsuz emek harcayarak zor şartlar altında dahi olsa ülkemizin her köşesinde görevlerini yerine getirmeye çalışan ve görevi başında şehit olmuş tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. " ifadelerini kullandı.