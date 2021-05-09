Ağrı Valisi Varol, sağlık çalışanlarıyla iftar yaptı - Son Dakika

Ağrı Valisi Osman Varol, sağlık çalışanlarıyla iftarda bir araya geldi.

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret eden Vali Varol, nöbetçi sağlık çalışanlarıyla sohbet etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarıyla iftar yapan Varol, gayretlerinden dolayı vatandaşlar adına teşekkür etti.

Hastanede tedavi gören yaşlı bir kadını da ziyaret ederek Anneler Günü'nü kutlayan Varol, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.