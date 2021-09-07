Ağrı Valisi Varol, sınırdaki önlemlerle düzensiz göç sayısının büyük oranda azaldığını açıkladı Açıklaması - Son Dakika

Ağrı Valisi Osman Varol, Ağrı- İran sınır duvarının yüksekliği, telin yüksekliği göz önüne alındığında, bunu aşmanın kolay olmadığını belirterek, "Bunun üzerine güvenlik birimlerimizin hassas çalışmasını da eklediğimizde, gerçekten geçtiğimiz yıllara göre hem düzensiz göç sayılarında hem de içeriye giriş denemelerinde çok ciddi azalmalar var." dedi.

Vali Varol, öğretmenevinde düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, düzensiz göçmen konusunun son aylarda ülke gündeminde olduğunu hatırlattı.

Sınırdaki güvenlik önlemlerinden bahseden Varol, şöyle konuştu:

"İran-Ağrı sınırımız, geçtiğimiz kasım ayının sonunda, aralık ayında duvar inşaatı tamamlanarak tamamen güvenli duruma alınmış vaziyette. Sınır duvarı aslında Entegre Sınır Yönetimi Sistemi Projesi'nin önemli bir parçasıdır. Sınır duvarının üstünde yaklaşık 1,5 metrelik tel tedbiri var. Sınır duvarının iç tarafında o bölgede görevli olan güvenlik güçlerimizin rahatlıkla devriye gezebilmesi için bir yol var. Sınır duvarının iç bölgesinde aydınlatmayı sağlayacak aparatlar var. O bölgede kamera sistemleri var, bu entegre bir sınır yönetimi."

"Sınır güvenlik sistemi, göçmen akınına müsaade etmeyecek"

Varol, sınırlarındaki 81,3 kilometrelik duvarın geçtiğimiz yıl tamamlandığını anımsatarak, bu sınır duvarının çok önemli etkilerini sahada gördüklerini dile getirdi.

Sınırdaki üst düzey önlemlere değinen Varol, şunları kaydetti:

"Sınır duvarının yüksekliği, telin yüksekliği göz önüne alındığında, bunu aşmak kolay değil. Bunun üzerine güvenlik birimlerimizin hassas çalışmasını da eklediğimizde, gerçekten geçtiğimiz yıllara göre hem düzensiz göç sayılarında hem de içeriye giriş denemelerinde çok ciddi azalmalar var. Somut bir biçimde rakamlarla bu ortada. Sınır güvenlik sistemimiz tamamlandığında çok somut, etkili biçimde bizi göçmen akınından koruyabildiği, göçmen akınına müsaade etmeyecek bir ortam yarattığını biz Ağrı'da deneyimlemiş vaziyetteyiz."

Toplantıda, Vali Yardımcısı Kerem Türker, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, İl Sağlık Müdürü Coşkun Dağarlı, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Çalgan, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erhan Tenekeci, Kültür ve Turizm İl Müdür Yardımcısı Erkan Kösedağ, Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Ferdi Çelik de yaptıkları çalışmalar hakkında gazetecileri bilgilendirdi.