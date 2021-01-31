Ağrı Valisi Varol, tırmanışa açılacak Ağrı Dağı eteklerinde incelemelerde bulundu - Son Dakika

Varol, daha sonra ilçede görev yapan özel harekat polislerini ziyaret etti.

Burada fotoğraf çekilmesinin ardından Varol, bölgede bulunan Örtülü köyünü ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti.

Varol, Doğubayazıt Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar ve beraberindekilerle Türkiye Dağcılık Federasyonu antrenörlerinin katılımıyla 4 Şubat'ta yapılacak tırmanış programı öncesi Türkiye'nin çatısı olarak nitelendirilen Ağrı Dağı'nın eteklerinde incelemelerde bulundu, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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