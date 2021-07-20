Ağrı Valisi Varol'un katılımlarıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi - Son Dakika

Ağrı'da Kurban Bayramı münasebetiyle Vali Dr. Osman Varol'un katılımlarıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Ağrı Valiliği tarafından; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde düzenlenen bayramlaşma programına Vali Dr. Osman Varol'un yanı sıra; AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, 12. Mekanize Piyade Tugay Komutan V. Albay Serhat Kasalak, Belediye Başkanı Savcı Sayan, vali yardımcıları, kaymakamlar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mehmet Çimen, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, kurum müdürleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, esnaf ve vatandaşlar katıldı. Korona virüs tedbirleri gözetilerek düzenlenen programda kurum müdürleri ve vatandaşların bayramını kutlayan Vali Varol, "Sevdiklerimizle, sağlıkla, sıhhatle, barış ve huzur içerisinde geçireceğimiz nice bayramlar diliyor, bayramınızı canı gönülden kutluyorum" dedi. - AĞRI