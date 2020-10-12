Ağrı Valisi Varol, Yıldırım-3 Operasyonunda yaralanan askeri hastanede ziyaret etti - Son Dakika

Ağrı Valisi Osman Varol, Yıldırım-3 Operasyonu kapsamında bir askerin şehit olduğu çatışmada yaralanan Uzman Çavuş Mehmet Sezgin'i hastanede ziyaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine giden Varol, teröristlerce çıkan çatışmada yaralanan Uzman Çavuş Sezgin'i ziyaret ederek sohbet etti.

Sezgin'e geçmiş olsun dileklerinde bulunan Varol, sağlık durumuyla ilgili doktorlardan bilgi aldıktan sonra hastaneden ayrıldı.

Ağrı Dağı kırsalında 2 gün önce teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada, 1 asker şehit olmuş, 1 askerde yaralanmıştı.