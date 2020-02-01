Ağrı-Van kara yolu geçici süreyle ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ağrı-Van kara yolu geçici süreyle ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı - Son Dakika

Ağrı-Van kara yolu geçici süreyle ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı

6 saat önce

Ağrı-Van kara yolunda, yoğun kar ve tipi nedeniyle geçici süreyle ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.

Ağrı- Van kara yolunda, yoğun kar ve tipi nedeniyle geçici süreyle ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.

Kentten Van'a ulaşımın sağlandığı Tutak ile Hamur ilçelerindeki kara yolunda, yoğun kar ve tipi nedeniyle maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi. Çok sayıda aracın ilerleyemediği kara yolunda, jandarma ve polis trafik ekipleri ağır tonajlı araçların geçişine izin vermedi.

Ahmedi Hani Havalimanı Kavşağı'nda çok sayıda tırın bekletilmesi nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Türk Kızılay Ağrı Şubesi gönüllüleri de tır sürücülerine yiyecek yardımında bulundu.

Tır sürücüsü Fuat Uğur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kar yağışı ve tipi sonrası yolların kapandığını ve tedbir amaçlı geçişlere izin verilmediğini belirtti.

Ağrı-Van kara yolu geçici süreyle ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı

Hamur, Tutak, Ağrı, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 08:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kılıçdaroğlu'ndan "Van'a 20 katrilyon harcadık" diyen Erdoğan'a yanıt: Neden 644 insan ölmeden önce harcamadın?
Oğuzhan Özyakup, Van Persie'den özür dilediğini açıkladı Sokakta yaşayan yaşlı adama belediye sahip çıktı Meteoroloji'den 4 il için yoğun kar yağışı uyarısı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2020 02:30:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ağrı-Van kara yolu geçici süreyle ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]