Ağrı-Van kara yoluna düşen çığ temizlendi - Son Dakika
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Ağrı-Van kara yoluna düşen çığ temizlendi

6 saat önce

Ağrı-Van kara yolunda 5 farklı noktada meydana gelen çığ, ekiplerin çalışmasıyla temizlendi.

Ağrı-Van kara yoluna düşen çığ temizlendi, System.String[]

Ağrı- Van kara yolunda 5 farklı noktada meydana gelen çığ, ekiplerin çalışmasıyla temizlendi.

Kent genelinde etkili olan kar ve tipi, ulaşımda aksamalara yol açtı. Ağrı ile Van arasında ulaşımın sağlandığı Hamur ve Tutak ilçeleri arasındaki 5 ayrı noktada çığ düştü. İhbar üzerine olay yerine güvenlik güçleri ve Karayolları 123. Şube Şefliği'ne bağlı ekipler ile iş makineleri sevk edildi.

Ekipler, 4 kamyon, greyder ve iş makineleriyle çığı temizleyerek yolu yeniden ulaşıma açtı. Ulaşımın güçlükle sağlandığı Ağrı-Van kara yolunda, hazır bekleyen 2 ekip, ulaşımda aksama yaşanmaması için yoğun çaba sarf ediyor.

Tipi nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 3 metreye kadar düştüğü bölgede, trafik polisleri sürücüleri dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Tutak, Hamur, Ağrı, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 03:38 Kaynak: AA
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