Ağrı-Van kara yolunda tipi gün boyu geçit vermedi - Son Dakika

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Ağrı-Van kara yolunda tipi gün boyu geçit vermedi
6 saat önce
Ağrı-Van kara yolu yolu Tutak Deresi mevkisinde tipi gün boyu devam ederken, akşam saatlerinde tekrar düşen çığla birlikte yol ulaşıma kapandı.
Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 08:37 Kaynak: İHA
Ağrı- Van kara yolu yolu Tutak Deresi mevkisinde tipi gün boyu devam ederken, akşam saatlerinde tekrar düşen çığla birlikte yol ulaşıma kapandı.
Düşen çığla birlikte ulaşıma kapanan Ağrı-Van kara yolu, yeniden Hamur Kara Yolları 123. Şube Şefliğine bağlı ekiplerin çalışmaları sonucu yeniden ulaşıma açılırken, yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Vatandaşlar zor anlar yaşadı. - AĞRI
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