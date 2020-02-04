Ağrı-Van karayolu yola düşen çığ nedeniyle ulaşıma kapandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ağrı-Van karayolu yola düşen çığ nedeniyle ulaşıma kapandı - Son Dakika

Ağrı-Van karayolu yola düşen çığ nedeniyle ulaşıma kapandı

6 saat önce

Ağrı-Van karayolu yola düşen çığ nedeniyle ulaşıma kapandı.

Ağrı-Van karayolu yola düşen çığ nedeniyle ulaşıma kapandı, System.String[]

Ağrı- Van karayolu yola düşen çığ nedeniyle ulaşıma kapandı.


Edinilen bilgiye göre, bugün öğle saatlerinde karayolu çığ nedeniyle ulaşıma kapandı. Yolun ulaşıma kapanmasının ardından sürücüler Hamur ilçesinde bekletiliyor. - AĞRI

Ağrı, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 02:01 Kaynak: İHA
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