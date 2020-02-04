Ağrı-Van karayolu yola düşen çığ nedeniyle ulaşıma kapandı - Son Dakika

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Ağrı-Van karayolu yola düşen çığ nedeniyle ulaşıma kapandı
6 saat önce
Ağrı-Van karayolu yola düşen çığ nedeniyle ulaşıma kapandı.
Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 02:01 Kaynak: İHA
Ağrı- Van karayolu yola düşen çığ nedeniyle ulaşıma kapandı.
Edinilen bilgiye göre, bugün öğle saatlerinde karayolu çığ nedeniyle ulaşıma kapandı. Yolun ulaşıma kapanmasının ardından sürücüler Hamur ilçesinde bekletiliyor. - AĞRI
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