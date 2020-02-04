Ağrı-Van karayolu yola düşen çığ nedeniyle ulaşıma kapandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ağrı-Van karayolu yola düşen çığ nedeniyle ulaşıma kapandı - Son Dakika

Ağrı-Van karayolu yola düşen çığ nedeniyle ulaşıma kapandı

6 saat önce

Ağrı-Van karayolu yola düşen çığ nedeniyle ulaşıma kapandı.

Ağrı-Van karayolu yola düşen çığ nedeniyle ulaşıma kapandı, System.String[]

Ağrı- Van karayolu yola düşen çığ nedeniyle ulaşıma kapandı.

Edinilen bilgiye göre, bugün öğle saatlerinde karayolu çığ nedeniyle ulaşıma kapandı. Yolun ulaşıma kapanmasının ardından sürücüler Hamur ilçesinde bekletiliyor.

(İHA)

Ağrı, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 02:15 Kaynak: İHA
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