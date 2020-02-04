Ağrı-Van karayolunda çığ ve yoğun tipi sürücülere zor anlar yaşattı - Son Dakika
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Ağrı-Van karayolunda çığ ve yoğun tipi sürücülere zor anlar yaşattı

6 saat önce

Ağrı-Van karayolu Tutak Deresi mevkisine yer yer çığ düşerken, yoğun fırtına ve tipi sürücülere zor anlar yaşattı.

Ağrı-Van karayolunda çığ ve yoğun tipi sürücülere zor anlar yaşattı, System.String[]

Ağrı- Van karayolu Tutak Deresi mevkisine yer yer çığ düşerken, yoğun fırtına ve tipi sürücülere zor anlar yaşattı.


Ağrı'nın Hamur İlçe Karayolları 123. Şube Şefliği'ne bağlı ekipler çığ nedeniyle kapanan yolu ulaşıma tekrar açarken, ekipler olası bir çığ düşmesi olayına karşı hazır bir şekilde bekliyor.


Hamur Karayolları 123. Şube Şefi Muhammed Sena Aslan yaptığı açıklamada, "Sabah saat 10.00-11.00 arasında karayoluna çığ düştü. Yoğun bir tipi var. Ekiplerimiz yolu açtı. Yol şu an açık. Her hangi bir sıkıntı yok. Ancak devam eden yağış, tipi ve fırtına sebebiyle yer yer yolda kapanmalar olabilir diye ekiplerimiz hazır bir şekilde beklemekte" dedi.


Öte yandan, Ağrı-Van karayolunda ilerlemekte güçlük çeken tır sürücülerinden Zana Gülsever ise, "Kar ve tipiden dolayı yolda ilerleyemiyoruz. Çok yoğun bir fırtına var. Hava çok soğuk. Görüş mesafesi çok düştü. Şartlar bizi çok zorluyor" ifadelerini kullandı. - AĞRI

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Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 03:34 Kaynak: İHA
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